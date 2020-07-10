Более 250 магазинов Екатеринбурга нарушили правила безопасности на фоне COVID-19

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Контрольные группы Свердловской области за месяц выявили нарушения в работе 265 магазинов Екатеринбурга, сообщил оперативный штаб региона со ссылкой на министра общественной безопасности области Александра Кудрявцева.

"Во всех проверенных магазинах торговых сетей и торговых объектов выявлены идентичные нарушения: отсутствие ведения журнала учета обработки помещений, отсутствие пятидневного запаса средств индивидуальной защиты и антисептиков", - сказал Кудрявцев.

Он также отметил, что магазинах не меняли маски каждые три часа, как это положено по правилам, и отсутствовали бактерицидные лампы.

Так, контрольные группы проверили магазины и непродовольственные торговые объекты площадью до 800 кв. м, которым разрешено работать с 26 июня согласно указу губернатора, и провели профилактические беседы с собственниками и руководителями предприятий. В ряде случаев в суды были переданы протоколы об административном правонарушении.

Особое внимание в Екатеринбурге уделяют соблюдению санэпидмер на верандах кафе и ресторанов, которые открылись с 1 июля после трехмесячного перерыва. В сообщении говорится, что губернатор подчеркнул, что в случае нарушений заведениями общепита из работу нужно сразу останавливать и не обходиться разъяснительной работой.

На 10 июля в регионе подтверждено 15 343 случая COVID-19, в том числе 275 - за последние сутки. Власти Свердловской области отмечают тенденцию к снижению скорости распространения инфекции в Екатеринбурге, но при этом отмечают рост в других городах области.