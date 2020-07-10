В Москве усмотрели в заявлении Киева о пересмотре минских соглашений сигнал о выходе из переговоров

В РФ хотят выяснить позицию президента и премьера Украины

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - В Москве расценивают заявления вице-премьера Украины Алексея Резникова о необходимости пересмотра Комплекса мер по урегулированию в Донбассе как сигнал о возможном выходе Киева из Минского и Нормандского процесса.

"Если в ближайшее время это заявление будет подтверждено или не будет опровергнуто теперь уже премьер-министром или президентом Украины, то это действительно означает выход Украины из минских соглашений, а следовательно, и из минского и нормандского формата переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе. Это еще и значит, что президент Украины должен будет дезавуировать свою подпись полугодовой давности под итоговым коммюнике Парижского саммита 9 декабря 2019 года", - заявил журналистам замруководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.

Ранее вице-премьер Украины – первый замглавы украинской делегации в трехсторонней контактной группе Алексей Резников заявил, что Минские соглашения не отражают нынешних реалий и потребностей по урегулированию конфликта на Донбассе, и Западу стоит поддержать их пересмотр и прагматический подход к их выполнению.

"Украина услышала призыв прекратить морочить голову всему миру" – Козак

Козак выразил сожаление по поводу фактического отказа Киева от конструктивных и последовательных действий в отношении урегулирования в Донбассе.

"Приходится только сожалеть. Прежде всего о том, что урегулирование конфликта отодвигается на неопределенное время. О том, что и в Берлине, и в Париже, в Минске и в других столицах было потрачено огромное количество времени и сил большого количества людей, в том числе бесценного времени глав государств и правительств на изнуряющие и, как теперь оказалось, безрезультатные переговоры в течение более чем пяти лет. Может быть, в этом заявлении можно увидеть лишь один позитив – Украина услышала призыв прекратить морочить голову всему миру", - сказал Козак.

Он подчеркнул, что "в любых отношениях, даже на семейно-бытовом уровне, когда возникают неразрешимые противоречия, стороны апеллируют к закону".

"Для донбасского конфликта таким законом были минские соглашения. Теперь одна из сторон конфликта заявляет: "Этим законом руководствоваться не хочу и не буду". Значит, закона больше нет. Такое бывает. Мировая историческая практика знает множество таких фактов. Но та же практика свидетельствует, что на выработку новых правил уходят годы. В Киеве не могут это не осознавать. Это может быть только свидетельством того, что все заявления о стремлении к миру и урегулированию конфликта в значительной степени были декларативными", - сказал Козак.

Он подчеркнул, что Россия продолжит оказывать гуманитарную помощь жителям Донбасса.

"Будем ждать официальных заявлений и предложений Украины. Мы продолжим оказывать посильную гуманитарную поддержку жителям Донбасса во избежание гуманитарной катастрофы, которая была бы неизбежна после введения полной экономической блокады со стороны Украины", - сказал Козак.

Заявление Грызлова

Ранее Борис Грызлов – полпред РФ в Контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины – заявил, что украинская сторона отказалась от процесса обмена пленными с самопровозглашенными республиками Донбасса.

"В ходе сегодняшней конференции Киев отказался от согласованных ранее договоренностей по составлению списков на обмен в соответствии с четырьмя категориями удерживаемых лиц", - сказал он по итогам заседания Контактной группы.

По его словам, это существенно затормозит процесс обмена и освобождения.

"При этом Киев заявил отказ от своей собственной, представленной ранее инициативы по формату составления списков. Буквально в ходе заседания киевская делегация заявила, что она хочет еще две категории", - отметил Грызлов.