Смертность в мае в РФ выросла почти на 12%

По данным Росстата, 7444 человека в России умерли от COVID-19 за май

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Смертность в России в мае этого года выше почти на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, основной причиной прироста является заболевание новой коронавирусной инфекцией, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Майская смертность у нас возросла на 11,9%. И должна сказать, что здесь основной причиной прироста является ковид-инфекция и те случаи, в которых ковид-инфекция послужила причиной ускорения роста хронических заболеваний", - сказала Голикова на брифинге в пятницу.

В то же время, общая смертность за январь - май 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года "осталась на том же уровне". "То есть не изменилась, и прироста за пять месяцев у нас не произошло. Показатель составляет 12,9 на тысячу населения", - сказала вице-премьер.

Говоря о полноте статистики, Голикова напомнила, что в апреле из-за нерабочих дней были сложности с работой ЗАГСа и, следовательно, со сбором статистики, поскольку Росстат использует данные ЗАГСа.

"В связи с тем, что в большинстве субъектов РФ работа ЗАГСов восстановилась практически в полном объёме, то и несколько были уточнены апрельские данные по естественному движению населения, включая смертность от ковида, и естественно более полные данные мы получили за апрель", - сказала вице-премьер.

Также она отметила, что новая ковид-инфекция пришла в Россию с существенным опозданием по сравнению с другими странами, поэтому подъем заболеваемости в РФ начался в середине марта 2020 года и страна фактически имела 2,5 месяца на подготовку системы здравоохранения, "и естественно у нас было отложенное влияние на показатель смертности от ковид-инфекции".

"Апрель в этом смысле был, как вы помните, более спокойным месяцем, но мы говорили неоднократно об этом, что в мае в Российской Федерации будет существенный прирост смертности от COVID-инфекции",- отметила вице-премьер.

Смертность от коронавируса за май

Согласно таблице, размещенной на сайте Росстата в пятницу, в целом по стране непосредственно от COVID-19 умерли 7444 человека. При этом из них в 5644 случаях вирус идентифицирован, еще в 1800 случаях вирус окончательно идентифицировать не удалось.

Кроме того, еще в 5 тыс. случаях COVID указан среди прочих причин смерти как "прочее важное состояние". Из этого числа в 1530 случаях COVID основной причиной смерти не являлся, но оказал существенное влияние на развитие осложнений основного заболевания. В остальных 3478 случаях новая коронавирусная инфекция у пациента была, но никак не повлияла на осложнения.

В разрезе федеральных округов больше всего "коронавирусных" смертей в мае сосредоточено в регионах Центрального федерального округа - 4994 из 7444 (67%), следует из данных Росстата. Из них 2757 приходится на Москву и 1669 - на Московскую область.

В Северо-Западном федеральном округе в мае отмечено 1113 смерти из-за COVID-19 (966 - в Санкт-Петербурге). В Южном федеральном округе - 221 смерть, в Северо-Кавказском федеральном округе - 385 (из них 240 приходится на Дагестан), в Приволжском федеральном округе - 437, в Уральском федеральном округе - 84, в Сибирском - 148, Дальневосточном - 62.