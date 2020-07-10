Попова отметила, что дети пойдут в школу первого сентября

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что учебный год в школах начнется первого сентября.

"Как мы проведем первое сентября? Чуть позже. Где-то во второй половине августа (будет решен вопрос о проведении линеек - ИФ), но главное, что первого сентября дети пойдут в школу", - сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия-1" (ВГТРК).

Ранее глава Минпросвещения России Сергей Кравцов разъяснил, что власти не отказываются от традиционных школьных линеек ко Дню знаний 1 сентября, однако предстоит принять меры безопасности из-за коронавируса.

"Что касается линеек, то линейки традиционные – они пройдут. Но, понятно, нужно будет обеспечить необходимые условия, для того, чтобы обеспечить здоровье школьников, здоровье учителей. Создать максимально безопасные условия. Но от линеек мы не откажемся", - сказал Кравцов в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК) в четверг.

Он не пояснил, будет ли это очное мероприятие, или линейки планируется провести в дистанционном формате.

Ранее дистанционный формат уже применялся для организации, например, праздника последнего звонка: в частности, школьникам страны предлагалось выйти на балкон в школьной форме и позвонить в колокольчик, также была организована общероссийская трансляция концерта.

Накануне в среду Кравцов заявил, что школьные линейки 1 сентября придется провести "немножко в другом формате", чтобы снизить риски распространения COVID-19. В пресс-службе Минпросвещения позже пояснили журналистам, что отказываться от традиционных линеек не будут.

Линейки в России – неотъемлемая часть праздника начала учебного года Дня знаний. Он был официально закреплен указом Президиума Верховного Совета СССР в 1984 году. По традиции, перед началом учебного года школьники выстраиваются во дворе своего учебного заведения в линии по классам. Один из старшеклассников вместе с первоклассницей дают первый школьный звонок с помощью колокольчика, символически открывая новый учебный год и школьный период жизни для первоклассников.