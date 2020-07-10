Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:37Заразились
на 10.07В России 713 936+6 635В мире 12 268 518+227 038

Попова отметила, что дети пойдут в школу первого сентября

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что учебный год в школах начнется первого сентября.

"Как мы проведем первое сентября? Чуть позже. Где-то во второй половине августа (будет решен вопрос о проведении линеек - ИФ), но главное, что первого сентября дети пойдут в школу", - сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия-1" (ВГТРК).

Ранее глава Минпросвещения России Сергей Кравцов разъяснил, что власти не отказываются от традиционных школьных линеек ко Дню знаний 1 сентября, однако предстоит принять меры безопасности из-за коронавируса.

"Что касается линеек, то линейки традиционные – они пройдут. Но, понятно, нужно будет обеспечить необходимые условия, для того, чтобы обеспечить здоровье школьников, здоровье учителей. Создать максимально безопасные условия. Но от линеек мы не откажемся", - сказал Кравцов в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК) в четверг.

Он не пояснил, будет ли это очное мероприятие, или линейки планируется провести в дистанционном формате.

Ранее дистанционный формат уже применялся для организации, например, праздника последнего звонка: в частности, школьникам страны предлагалось выйти на балкон в школьной форме и позвонить в колокольчик, также была организована общероссийская трансляция концерта.

Накануне в среду Кравцов заявил, что школьные линейки 1 сентября придется провести "немножко в другом формате", чтобы снизить риски распространения COVID-19. В пресс-службе Минпросвещения позже пояснили журналистам, что отказываться от традиционных линеек не будут.

Линейки в России – неотъемлемая часть праздника начала учебного года Дня знаний. Он был официально закреплен указом Президиума Верховного Совета СССР в 1984 году. По традиции, перед началом учебного года школьники выстраиваются во дворе своего учебного заведения в линии по классам. Один из старшеклассников вместе с первоклассницей дают первый школьный звонок с помощью колокольчика, символически открывая новый учебный год и школьный период жизни для первоклассников.

Роспотребнадзор Анна Попова

Новости

Что произошло за день: пятница, 10 июля

Росавиация начала переговоры с зарубежными странами о возобновлении полетов

Голикова назвала условие для въезда в Россию иностранцев

Россия планирует частично возобновить международное авиасообщение с 15 июля

Россия планирует частично возобновить международное авиасообщение с 15 июля

Росстат насчитал в мае 7444 умерших от коронавируса

Организаторы "Бессмертного полка" задумались о переносе шествия на осень

Организаторы "Бессмертного полка" задумались о переносе шествия на осень

Пробы воды и почвы из Норильска доставили на независимую экспертизу

Пандемия коронавируса

В Госдуме оценили готовность здравоохранения РФ к возможной второй волне COVID-19

В пермском центре госуслуг появилась сотрудница-андроид

В Ингушетии задержан депутат республиканского парламента Белхороев

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');