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В Роспотребнадзоре отметили, что для детей предстоит создать специальную вакцину от COVID-19

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что у детей формируется иммунитет к COVID-19, и их тоже будут вакцинировать, однако вакцина для них появится нескоро.

"У детей формируется иммунитет. По поводу того, легче или сложнее (переносят - ИФ) - сегодня сказать уже не так просто, как в самом начале, когда у нас еще и случаев-то не было", - сказала Попова в интервью, которое вышло в эфир телеканала Россия-1 (ВГТРК) в пятницу.

Она добавила, что, когда появится вакцина от коронавируса, детей тоже будут вакцинировать - однако для них нужен особый вакцинный препарат, в безопасности которого не будет сомнений.

"Пока такая работа только начинается. Сказать, что эта вакцина для детей будет в ближайшем будущем или в этом году, было бы, наверное, преждевременно", - отметила Попова.

Роспотребнадзор Анна Попова коронавирус

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