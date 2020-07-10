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В РФ протестировали на коронавирус порядка 20 млн человек

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Около 20 млн человек в России сдали тесты на COVID-19, следует из пояснений главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

"Есть и такие цифры. Если говорить о людях, это, как правило, процентов на 15 меньше – на 10-15 в разные периоды, цифры колеблются", - сказала Попова в эфире телеканала Россия-1 (ВГТРК), отвечая на вопрос, сколько людей в РФ сдали тесты на COVID-19 с учетом того, что ведомство регулярно публикует именно количество тестов, а не число протестированных граждан, некоторые из которых могли сдать тест повторно.

По данным пресс-службы Роспотребнадзора на 9 июля, в России выполнено 22 388 195 тестов на COVID-19, эта цифра содержится в ежедневном бюллетене о ситуации с коронавирусом, который опубликован на сайте ведомства в пятницу.

Таким образом, если вычесть 10% из этого числа, общее количество протестированных в стране составит примерно 20,15 млн человек, или около 13,7% от населения России.

Роспотребнадзор Анна Попова коронавирус

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