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После пятилетнего перерыва возобновили прямые авиарейсы между Владивостоком и Крымом

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Прямое авиасообщение между Владивостоком и Симферополем планируется открыть 11 июля, крымский аэропорт примет рейс из столицы Приморья впервые с 2015 года, сообщила пресс-служба крымского авиаузла.

"Рейсы из столицы Приморского края в Крым выполнит авиакомпания "Россия" по заказу туроператора "Библио-Глобус" на Boeing-747. Маршрут станет самым протяженным в сети аэропорта "Симферополь", время в пути составит около 10 часов", - говорится в пресс-релизе.

Полеты будут осуществляться каждую неделю: из Владивостока - по субботам, из Крыма - по воскресеньям.

"Библио-Глобус" работает на рынке внутреннего туризма более 6 лет, на летний сезон 2020 года компания заключила порядка 1 тыс. прямых контрактов с туробъектами Черноморского побережья. В базу туроператора входят более 25 тыс. номеров в отелях и апартаментах.

Симферопольский аэропорт основан в 1936 году. В 2018 году начал работу новый терминал, инвестиции в который составили 32 млрд рублей, прилет и вылет выполняются оттуда.

Международные рейсы в Крым не осуществляются с 2014 года из-за санкций, введенных после вхождения полуострова в состав России.

Пассажиропоток аэропорта "Симферополь" в 2019 году сохранился на уровне 2018 года - 5,14 млн человек.

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