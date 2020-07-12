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Песков назвал неприемлемыми для Путина слова Зеленского об СССР во Второй мировой войне

Песков назвал неприемлемыми для Путина слова Зеленского об СССР во Второй мировой войне
Дмитрий Песков
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Президента России Владимира Путина "внутренне коробят" высказывания его украинского коллеги Владимира Зеленского о роли СССР во второй мировой войне, считает пресс-секретарь российского руководителя Дмитрий Песков.

"Мы знаем, что для любого гражданина нашей страны, и особенно для президента Путина, это священная тема. И когда мы слышим подобные заявления, я уверен, что внутренне это Путина коробит", - сказал он в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК).

Ранее Зеленский заявлял об ответственности СССР наравне с фашистской Германией за развязывание Второй мировой войны. Эти заявления он сделал во время своего визита в Польшу 27 января.

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Отвечая на вопрос о том, не испытывает ли Путин разочарования от политики Зеленского, и осталось ли что-то от кредита доверия, выданного в Кремле украинскому президенту в начале его срока, Песков отметил, что "это не кредитно-финансовый механизм".

"Речь идет о судьбах нескольких миллионов людей, которые живут на юго-востоке Украины. И президент Зеленский во время предвыборной кампании обещал решить эту проблему. Решить ее можно, основываясь на выполнении обязательств Украины, которые она взяла на себя по минскому комплексу мер", - продолжил Песков.

Вместе с тем, отметил он, "никаких шагов по выполнению минского комплекса мер не делается со стороны Киева".

"Если абстрагироваться от эмоций, это можно констатировать со стопроцентной точностью", - добавил Песков.

Дмитрий Песков Владимир Путин Владимир Зеленский СССР

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