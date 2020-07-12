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Продажа билетов на ряд поездов приостановлена из-за схода вагонов с рельсов под Тулой

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" приостановило продажу билетов на пассажирские поезда в связи с аварией на железной дороге в Тульской области, сообщила пресс-служба Московской железной дороги.

"Временно приостановлена продажа проездных документов между городами Тула и Орел на следующие поезда: № 141 Москва - Курск, № 71 Москва - Белгород, № 83 Москва - Адлер, № 81 Санкт-Петербург - Белгород, № 82 Белгород - Санкт-Петербург, № 84 Адлер - Москва, №142 Курск - Москва, № 72 Белгород - Москва", - говорится в сообщении.

Кроме того, билеты по всему маршруту не продаются на поезда № 720 и 744 Белгород - Москва.

Таким образом, РЖД приостановили продажу билетов на десять поездов.

Как сообщалось ранее, грузовые вагоны с окатышем сошли с рельсов на двухпутном перегоне Лазарево - Щекино днем в воскресенье. В результате инцидента никто не пострадал. Угрозы экологии нет. По данным службы корпоративных коммуникаций МЖД, с рельсов сошли 22 вагона грузового состава, а не 15, как сообщалось ранее.

Тульская область РЖД МЖД

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