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Спасателям не удалось забрать с Ключевской Сопки туриста с отказавшими ногами

По предварительным данным, мужчина находится в бессознательном состоянии с утра 6 июля

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Спасателям не удалось десантироваться возле кратера вулкана Ключевской, чтобы забрать туриста, потерявшего сознание при восхождении на вулкан 6 июля, сейчас поиски приостановлены из-за селей и камнепадов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Камчатскому краю.

"В минувшие выходные было предпринято несколько попыток высадить десантную группу возле кратера вулкана, в непосредственной близости с тем местом, где находится пострадавший. Предполагалось, что вертолет зависнет возле кромки кратера, спасатели высадятся на вулкан, заберут пострадавшего и передадут его на борт вертолета. Однако погодные условия и парогазовые выбросы из кратера вулкана не позволили вертолету приблизиться к месту назначения", - говорится в сообщении.

Обстановка на склонах Ключевского не позволяет продолжить поисково-спасательные работы: для безопасного восхождения нужна холодная погода, которая снижает активность таяния ледника и активность камнепадов. Сейчас из-за повышения температуры и продолжающейся вулканической активности находящийся у вершины ледник тает, со склонов постоянно сходят селевые потоки и камнепады. По данным синоптиков, в ближайшие дни погода не изменится.

"В этой связи восхождение к вершине вулкана не представляется возможным, так как существует реальная угроза жизни и здоровью спасателей", - сообщает пресс-служба, отмечая, что в ближайшее время спасатели все же надеются возобновить поиск.

Как сообщалось, 6 июля в службу спасения поступил сигнал с просьбой о помощи. По словам заявителя, он вместе со своим другом совершал восхождение на Ключевской вулкан. На северном склоне, в 200 метрах от кратера, у его товарища отказали ноги, предполагается, что из-за горной болезни. По предварительным данным, мужчина находится в бессознательном состоянии с утра 6 июля.

7 июля утром из Петропавловска-Камчатского в поселок Ключи на высокопроходимом автомобиле "Урал" прибыли сотрудники поисково-спасательного отряда. В ходе восхождения на вулкан на высоте 2 км над уровнем моря они обнаружили заявителя. Мужчину передали медикам, которые на вертолете территориального центра медицины катастроф доставили его в краевой центр.

Группа из 14 спасателей продолжила восхождение и поиск второго туриста, которого в ходе облета вулкана на вертолете 7 июля обнаружить не удалось. Мужчины, решив покорить один из самых высоких действующих вулканов Камчатки, не зарегистрировали свой маршрут в МЧС.

Ключевской вулкан - самый активный и мощный базальтовый вулкан Курило-Камчатской вулканической области. Он находится в Ключевской группе вулканов в северной части Центральной камчатской депрессии на правом берегу реки Камчатка. Ближайший населенный пункт от вулкана - поселок Ключи, который расположен примерно в 30 км от исполина. Высота Ключевского вулкана - более 4750 м.

В ноябре 2019 года началось вершинное извержение исполина, в апреле 2020 года из кратера стала изливаться лава. Спасатели не рекомендуют туристам и альпинистам совершать восхождения на извергающийся вулкан, отмечает пресс-служба.

Камчатка МЧС Ключевской вулкан

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