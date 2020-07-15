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За пропавшим на Ключевской сопке туристом вылетят альпинисты из Владивостока

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - За пропавшим на Ключевском вулкане альпинистом, у которого при восхождении отказали ноги и который 4 июля потерял сознание и был оставлен напарником, вылетели пять альпинистов из Владивостока. Об этом говорится на странице во "ВКонтакте" клуба альпинизма "Восток" Приморского края.

На месте они планируют встретиться с камчатскими спасателями и подготовить план операции по эвакуации пропавшего.

Альпинисты назвали имя пропавшего и уточнили детали. Это Илья Цветков, его ждут жена и пятеро детей.

По данным клуба, он с напарником 2 июля начал восхождение на Ключевскую сопку. 4 июля они дошли до вершины, где Цветкову стало плохо. Сначала у него отказали ноги, затем он потерял сознание. Его напарник спустился на уровень, где есть сотовая связь, и вызвал помощь.

Напарника спасатели нашли 7 июля на высоте 2000 метров в домике вулканологов. Цветков, предположительно, находится на высоте 4500 метров. Спасатели безуспешно пытались найти его с вертолета. 14 человек поднимались до отметки 3200 над уровнем моря, затем семеро поднялись до 4500 метров, но дойти до вершины не смогли из-за сильного камнепада и схода селевых потоков в связи с активным таянием ледника на вулкане.

В минувшие выходные дни было предпринято несколько попыток с помощью вертолета высадить группу спасателей возле кратера. Предполагалось, что вертолет зависнет возле кромки кратера, спасатели высадятся на вулкан, заберут пострадавшего и передадут его на борт. Однако погодные условия и парогазовые выбросы из кратера вулкана не позволили вертолету приблизиться к месту назначения.

В числе альпинистов, которые присоединятся к поиску - руководитель спортклуба "Восток", мастер спорта по альпинизму, "Снежный барс СССР", имеющий жетон спасения в горах, инструктор по альпинизму третьей категории Александр Ищенко; кандидат в мастера спорта по альпинизму, имеющий жетон спасения в горах, инструктор по альпинизму второй категории Евгений Плехов; кандидат в мастера спорта по альпинизму, "Снежный барс СССР" Василий Рубцов. Как отмечают в клубе, они вылетят на Камчатку "при поддержке Министерства обороны".

Ключевской вулкан - самый активный и мощный базальтовый вулкан Курило-Камчатской вулканической области. Он находится в Ключевской группе вулканов в северной части Центральной камчатской депрессии на правом берегу реки Камчатка. Ближайший населенный пункт от вулкана - поселок Ключи, который расположен примерно в 30 км от исполина. Высота Ключевского вулкана - более 4750 м.

Камчатка МЧС Ключевской вулкан Илья Цветков Владивосток Минобороны

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