На Ключевской сопке вторые сутки ищут туриста с отказавшими ногами

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Спасатели МЧС на Камчатке вторые сутки пытаются добраться до туриста, у которого отказали ноги в ходе восхождения на Ключевскую сопку. Как сообщило управление министерства, группа из 14 человек 8 июля поднялась до отметки 3200 над уровнем моря.

Семеро из группы 9 июля попытаются дойти до 4500 метров, где должен находиться турист.

Сигнал с просьбой о помощи поступил в службу спасения 6 июля. Звонивший рассказал, что совершал восхождение на вулкан Ключевский по северному склону вместе с товарищем. В двухстах метрах от кратера, у его спутника отказали ноги, возможно, из-за горной болезни. По предварительным данным, мужчина находится в бессознательном состоянии с утра 6 июля.

Подавшего сигнал мужчину спасатели нашли 7 июля на высоте 2000 метров. Он провел ночь в домике вулканологов. Его передали врачам и на вертолете центра медицины катастроф доставили в Петропавловск-Камчатский. Второго туриста пытались найти с вертолета, но это не получилось.

В МЧС отметили, что туристы решили "покорить один из самых высоких действующих вулканов Камчатки", но не зарегистрировали свой маршрут в министерстве.

Вершинное извержение Ключевского вулкана началось в ноябре 2019 года, в апреле 2020 года из кратера начала вытекать лава. Туристам и альпинистам не рекомендуют совершать восхождения на извергающийся вулкан.

Высота Ключевского вулкана - более 4750 м.