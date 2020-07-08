Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:07Заразились
на 08.07В России 700 792+6 562В мире 11 829 602+209 506

На Ключевской сопке вторые сутки ищут туриста с отказавшими ногами

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Спасатели МЧС на Камчатке вторые сутки пытаются добраться до туриста, у которого отказали ноги в ходе восхождения на Ключевскую сопку. Как сообщило управление министерства, группа из 14 человек 8 июля поднялась до отметки 3200 над уровнем моря.

Семеро из группы 9 июля попытаются дойти до 4500 метров, где должен находиться турист.

Сигнал с просьбой о помощи поступил в службу спасения 6 июля. Звонивший рассказал, что совершал восхождение на вулкан Ключевский по северному склону вместе с товарищем. В двухстах метрах от кратера, у его спутника отказали ноги, возможно, из-за горной болезни. По предварительным данным, мужчина находится в бессознательном состоянии с утра 6 июля.

Подавшего сигнал мужчину спасатели нашли 7 июля на высоте 2000 метров. Он провел ночь в домике вулканологов. Его передали врачам и на вертолете центра медицины катастроф доставили в Петропавловск-Камчатский. Второго туриста пытались найти с вертолета, но это не получилось.

В МЧС отметили, что туристы решили "покорить один из самых высоких действующих вулканов Камчатки", но не зарегистрировали свой маршрут в министерстве.

Вершинное извержение Ключевского вулкана началось в ноябре 2019 года, в апреле 2020 года из кратера начала вытекать лава. Туристам и альпинистам не рекомендуют совершать восхождения на извергающийся вулкан.

Высота Ключевского вулкана - более 4750 м.

Камчатка МЧС Ключевской вулкан

Новости

УК собрались дополнить статьей о 10 годах колонии за нарушение территориальной целостности РФ

В России коронавирус нашли еще у 6 562 человек

В России коронавирус нашли еще у 6 562 человек

"Газпром" учредил ООО "Газпром Владивосток" во главе с Михаилом Середой

"Газпром" учредил ООО "Газпром Владивосток" во главе с Михаилом Середой
Дело против советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова

Расследованием дела Сафронова руководит следователь из дела физика Кудрявцева

Расследованием дела Сафронова руководит следователь из дела физика Кудрявцева

ГИБДД отметила снижение аварийности на дорогах на фоне карантина

Дело против советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова

Адвокат Сафронова сообщил о долгой слежке за подзащитным

В Москве задержаны более 20 участников пикетов в поддержку Сафронова

В Москве задержаны более 20 участников пикетов в поддержку Сафронова
Дело против советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова

Адвокат Сафронова заявил, что журналисту вменяют передачу данных чешской спецслужбе

Адвокат Сафронова заявил, что журналисту вменяют передачу данных чешской спецслужбе
Дело против советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова

Советник главы "Роскосмоса" Сафронов арестован по делу о госизмене

Советник главы "Роскосмоса" Сафронов арестован по делу о госизмене
Авария на ТЭЦ в Норильске

Акционеры "Норникеля" проявят солидарность за аварию. Обзор

Акционеры "Норникеля" проявят солидарность за аварию. Обзор
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');