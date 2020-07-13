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ФСБ раскрыла ячейку ИГ в Ростовской области, планировавшую нападения на больницы

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - ФСБ сообщает о пресечении деятельности ячейки запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" (ИГ), пять человек задержаны, лидер группы ликвидирован.

Как сообщили "Интерфаксу" в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ в понедельник, в состав ячейки входили "шесть жителей региона из числа граждан одной из среднеазиатских стран и России". "Они готовили нападения на сотрудников полиции и планировали совершение террористических акций в медицинских и учебных заведениях", - сказал собеседник агентства.

В спецслужбе добавили, что при попытке задержать главаря группы в Азовском районе Ростовской области последний открыл огонь из автомата Калашникова по сотрудникам спецподразделения ФСБ, привел в действие самодельное взрывное устройство, получив при этом смертельные ранения. Позднее ФСБ задержала остальных членов ячейки в Ростове-на-Дону.

По данным спецслужбы, в результате проведенных обысков по адресам проживания задержанных и осмотра места происшествия обнаружено и изъято готовое к применению самодельное взрывное устройство, автоматическое огнестрельное оружие и боеприпасы, а также наркотические средства.

Пострадавших среди гражданского населения и сотрудников правоохранительных органов нет.

Следственными органами возбуждены и расследуются уголовные дела по статьям 205 ("Террористический акт"), 222 ("Незаконный оборот оружия"), 317 ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа") УК России.

ФСБ ИГ Ростовская область

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