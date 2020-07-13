Скончался один из ведущих специалистов по культуре Индии Евгений Челышев

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - В понедельник в Москве в возрасте 98 лет скончался знаменитый советский и российский востоковед, литературовед, культуролог и переводчик, академик РАН и ветеран Великой Отечественной войны Евгений Челышев, сообщили в Институте востоковедения РАН.

Академик Челышев - один из самых известных в мире специалистов по культуре и литературе Индии, автор более чем десяти книг и сотен научных статей, создатель советской и российской школы исследования современной восточной литературы и культуры. Работал в Институте востоковедения РАН, много лет возглавлял профильную кафедру в МГИМО.

Академик Челышев родился 27 октября 1921 года в Москве, был призван в армию в 1939 году, служил стрелком-радистом на фронтах Великой Отечественной войны. Он прошел Сталинград, работал переводчиком при допросах пленных, участвовал в Параде Победы 24 июня 1945 года.