Убийца таксиста в Ростовской области получил 18 лет строгого режима

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Суд в Ростовской области вынес приговор в отношении жителя региона Дмитрия Степанова, виновного в краже, угоне и убийстве.

Пресс-служба областной прокуратуры сообщает, что Степанов вечером 8 марта прошлого года проник в помещение одной из шиномонтажных мастерских на территории Новочеркасска. Там он похитил деньги и имущество на общую сумму свыше 24 тысяч рублей. Через несколько дней вечером обвиняемый, не желая оплачивать стоимость проезда в такси, напал на водителя и нанес ему ножом ранения, ставшие смертельными.

Отмечается, что после этого преступник перегнал автомобиль жертвы на соседнюю улицу и скрылся, похитив мобильный телефон и сумку с документами погибшего.

В отношении Степанова возбудили уголовное дело по статьям о краже, угоне и убийстве из корыстных побуждений.

Ростовский областной суд признал его виновным и приговорил к 18 годам колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1,5 года.