Омский депутат стал фигурантом дела о мошенничестве

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - В отношении 45-летнего депутата Заксобрания Омской области возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщили в СК. Его имя в пресс-релизе не названо.

По версии следствия, в 2018 – 2020 годах он по подложным документам, при исполнении депутатских полномочий похитил деньги из бюджета.

Дома и на работе у подозреваемого прошли обыски. Следователи проводят допросы и иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и суммы причиненного ущерба. Депутат помещен под домашний арест.

В пресс-службе регионального ФСБ уточняют, что депутат при возмещении расходов, связанных с обеспечением его деятельности, предоставлял в бухучет Заксобрания региона подложные документы об аренде автомобилей для выезда в районы области на встречи с избирателями с апреля 2018 по август 2019 года. В ФСБ установили и задокументировали, что в периоды этих встреч он находился за пределами России.

Следствие предварительно оценивает ущерб от его действий в сумму не менее 254 000 рублей.