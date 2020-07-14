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Все рейсы задержаны в аэропорту Краснодара из-за сообщения о минировании

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Во вторник утром в аэропорту Краснодара эвакуировали пассажиров из-за сообщения о заложенной в самолет бомбе, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта.

"В 10:46 в одну из служб аэропорта Краснодар поступило сообщение о возможном минировании воздушных судов на стоянке у здания аэропорта. Пассажиры, находящиеся на бортах воздушных судов, и пассажиры в здании аэровокзала были эвакуированы в минимально короткие сроки", - сказал сотрудник пресс-службы.

Всего, по предварительным данным, эвакуировано около 800 человек. Сейчас обследуются пять самолетов.

"Все рейсы задержаны. Работает оперативная группа с кинологом. Все службы аэропорта приведены в состояние повышенной готовности и взаимодействуют со службами МЧС России", - добавил собеседник агентства.

Краснодар

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