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В центре Парижа произошли столкновения протестующих с полицией

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - В центре французской столицы после завершения официальных мероприятий по случаю национального праздника - Дня взятия Бастилии - начались акции протеста медицинского персонала, сообщают парижские СМИ.

Медики, требующие повышения зарплаты, собрались на площади Республики и на площади Бастилии. Вместе с ними на улицы вышли участники движения "желтых жилетов".

По сообщениям французских СМИ, между протестующими и силами правопорядка произошли столкновения. Полиция применила слезоточивый газ.

Акция протеста организована по призыву профсоюза медицинских работников, который, в частности, требуют увеличения финансирования французских больниц.

Во Франции во вторник отмечают национальный праздник Франции 14 июля - День взятия Бастилии. Однако в этом году из-за пандемии COVID-19 отмечается по сокращенной программе.

Торжества по предложению президента Эммануэля Макрона были сосредоточены на чествовании медперсонала и других работников передовой борьбы с коронавирусом.

Традиционный военный парад на Елисейских полях был отменен впервые с 1945 года. Вместо него на площади Конкорд прошла торжественная церемония с относительно небольшим количеством участников без использования военной техники.

Празднование Дня взятия Бастилии во Франции

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В 2020 году из-за пандемии COVID-19 национальный праздник отмечается по сокращенной программеТоржества по предложению президента Эммануэля Макрона сосредоточены на чествовании медицинского персонала и других работников передовой борьбы с коронавирусомТрадиционный военный парад на Елисейских полях был отменен впервые с 1945 годаВместо него на площади Конкорд прошла торжественная церемония с относительно небольшим количеством участников без использования военной техникиПо площади прошли строем подразделения основных родов войск, военные музыкантыК ним под торжественную музыку присоединились медицинские работники в белой униформеСокращенным на этот раз был и воздушный парад. Над Парижем пролетело несколько самолетов.В церемонии участвовали менее 5 тыс. человек, как предписано действующими в условиях пандемии санитарными правилами для массовых мероприятийНе было обычной для этого дня толпы зрителей на подходах к месту торжествПразднества транслировались французскими телеканаламиНа торжественной церемонии присутствовала первая леди Франции Брижит МакронВ конце церемонии, продолжавшейся около часа, асы пилотажной группы "Патруль де Франс" раскрасили небо не только в цвета французского триколора, а оставили также белый след в честь медиков страны
В 2020 году из-за пандемии COVID-19 национальный праздник отмечается по сокращенной программе
Франция Париж

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