В центре Парижа произошли столкновения протестующих с полицией

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - В центре французской столицы после завершения официальных мероприятий по случаю национального праздника - Дня взятия Бастилии - начались акции протеста медицинского персонала, сообщают парижские СМИ.

Медики, требующие повышения зарплаты, собрались на площади Республики и на площади Бастилии. Вместе с ними на улицы вышли участники движения "желтых жилетов".

По сообщениям французских СМИ, между протестующими и силами правопорядка произошли столкновения. Полиция применила слезоточивый газ.

Arrivée du cortège sous très haute tension sur la Place de la #Bastille. Les forces de l"ordre se font violemment repousser par des manifestants. Un gendarme mobile tombe à terre.#14juillet #14Juillet2020 #GiletsJaunes #manifestation #soignants pic.twitter.com/aRo1udoRHK — Yazid Bouziar (@ybouziar) July 14, 2020

Акция протеста организована по призыву профсоюза медицинских работников, который, в частности, требуют увеличения финансирования французских больниц.

Во Франции во вторник отмечают национальный праздник Франции 14 июля - День взятия Бастилии. Однако в этом году из-за пандемии COVID-19 отмечается по сокращенной программе.

Торжества по предложению президента Эммануэля Макрона были сосредоточены на чествовании медперсонала и других работников передовой борьбы с коронавирусом.

Традиционный военный парад на Елисейских полях был отменен впервые с 1945 года. Вместо него на площади Конкорд прошла торжественная церемония с относительно небольшим количеством участников без использования военной техники.