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Хорватия открыла границы для россиян

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Хорватия открыла границы для граждан из третьих стран, в том числе из России, туристам необходимо предъявить на границе справку об отсутствии коронавируса, а также ваучер на проживание, сообщает Schengen Visa Info.

"На основании рекомендаций Хорватского института общественного здравоохранения власти страны приняли решение открыть границы для расширенного списка граждан из стран, не входящих в Евросоюз, включая туристов", - пишет портал.

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Как отмечает издание, жители третьих стран, куда входит, в том числе и Россия, при посещении Хорватии с целью туризма обязаны предъявить на границе ваучер на оплаченное проживание, а также отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более чем за двое суток до прибытия.

В случае отсутствия справки назначается обязательный 14-дневный карантин. При этом иностранцы могут выходить на улицу в маске для похода в продуктовые магазины или за лекарствами с соблюдением социальной дистанции (1,5 метра).

"Карантин может быть сокращен, если гражданин примет решение за свой счет пройти обследование на коронавирус в Хорватии и получит результаты в течение недели", - пишет портал.

Посетить Хорватию могут россияне с действующей визой, поскольку сейчас оформление новых виз приостановлено.

Согласно распоряжению правительства, все граждане стран, входящих в Шенгенское соглашение и ЕС, освобождаются от обязательного предъявления результатов ПЦР-тестов.

Хорватия Россия

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