В России за сутки зарегистрированы 6 248 случаев COVID-19

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Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - В России за сутки выявлены еще 6 248 случаев заражения коронавирусом в 83 регионах, следует из данных оперативного штаба, обнародованных во вторник.

При этом 24,5% новых случаев выявлены активным способом: у заболевших не было клинических проявлений заражения. Нарастающим итогом в России зарегистрировано 739 947 случаев коронавирусной инфекции, из них активных (за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) - 215 508.

За сутки умерли 175 пациентов (всего - 11 614), выздоровели еще 8 804 человека (всего - 512 825).

Коэффициент распространения инфекции в Москве в вторник составил 1,08 (накануне 1,07; 12 июля - 0,99). В России этот показатель вновь равняется единице (накануне 1,01; 12 и 11 июля тоже был равен 1,0).

Ситуация в регионах

В Москве выявлены 613 новых случаев COVID-19 за сутки, умерли 37 пациентов, выздоровели 1 012 человек. Еще 281 случай COVID-19 зарегистрирован за сутки в Санкт-Петербурге, 268 - в Ханты-Мансийском АО, 245 - в Свердловской области, 238 - в Алтайском крае, 211 - в Ямало-Ненецком АО.

По 198 новых случаев зафиксированы в Московской и Иркутской областях, 193 - в Нижегородской области, 182 - в Мурманской области, 132 - в Челябинской области, 129 - в Архангельской области, 128 - в Красноярском крае, 119 - в Новосибирской области, 117 - в Воронежской области, 110 - в Ульяновской области, 108 - в Оренбургской области, 107 - в Хабаровском крае. В других регионах России число новых случаев не превышает ста.