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Суд Сочи отказал Роспотребнадзору в принудительной госпитализации пациентки с COVID-19

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Суд Хостинского района Сочи отказал в принудительной госпитализации женщины, у которой выявлена коронавирусная инфекция.

"Сочинка, проживающая в Хостинском районе, отказалась от добровольной госпитализации в инфекционную больницу курорта после выявления у нее COVID-19", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе отдела территориального управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Сочи в среду.

Больная в настоящее время находится вместе со своей семьей - детьми и мужем. "Чтобы женщина не стала очагом заражения в Сочи, мы обратились в суд с иском о ее принудительной госпитализации, но Хостинский суд отказал в этом", - сказал представитель Роспотребнадзора.

По его словам, зараженная коронавирусом женщина продолжает передвигаться по городу и общаться с людьми, что может стать причиной роста числа больных COVID-19.

"Мы подали апелляцию и будем дальше настаивать на принудительной госпитализации пациентки", - сказал собеседник агентства. По его словам, в настоящее время в Сочи коронавирус выявлен почти у 700 человек, 15 из них умерли.

Все пациенты с COVID-19 в Сочи проходят лечение в условиях стационара. Лечение на дому не предусмотрено.

Сочи Краснодарский край Роспотребнадзор Коронавирус

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