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Госдума лишит иностранцев права быть гидами в России

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о правовом регулировании работы экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников. Из него следует, что право заниматься этой деятельностью получат только граждане России.

Поправки предусматривают введение единых норм по работе экскурсоводов и переводчиков, порядок и критерии их аттестации. В частности, инструкторы-проводники будут обязаны уметь оказывать первую помощь туристам в случае необходимости. Также для них введут требование по наличию стажировки на соответствующем виде туристского маршрута.

Экскурсоводы и гиды-переводчики не смогут работать без аттестации. Проходить аттестацию им придется раз в пять лет ради подтверждения уровня квалификации. Ее будет проводить региональный орган власти, регулирующий сферу туризма. Для проведения аттестации будут формировать межрегиональные аттестационные комиссии, деятельность которых осуществляется на основании соглашений между органами государственной власти субъектов Федерации в сфере туризма, по согласованию с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Ранее сообщалось, что от аттестации освободят экскурсоводов религиозных организаций, тех, кто работает "в целях, не связанных с получением дохода", а также сотрудников туристических объектов.

Законопроект подготовило Минэкономразвития ради защиты интересов и безопасности потребителей туристических услуг и создания прозрачного и контролируемого рынка.

Минэкономразвития Госдума

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