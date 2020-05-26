В Европе 83,5% гидов и экскурсоводов лишились единственного источника доходов

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Экскурсоводы и гиды попали в число наиболее пострадавших из-за коронавируса, показало исследование Европейской федерации ассоциаций гидов (FEG). 83,5% опрошенных гидов заявили, что у них не было другого источника дохода.

87,7% опрошенных сказали, что работают не по найму и у них гибкий график. Поскольку они работают на себя, у них не всегда есть возможность получить финансовую поддержку от правительства.

Опрос показал, что в феврале гиды потеряли около 53 000 рабочих часов из-за пандемии. Для отрасли это низкий сезон, средний доход гида составляет 523 евро в месяц.

"В феврале около 15% опрошенных вообще не работали. Менее 1% заявили, что отмененные туры, которые должны были состояться в это время, были перебронированы на более поздние даты", - говорится в исследовании.

В марте в ряде стран уже начинается туристический сезон, однако в 2020 году занятость гидов продолжила снижение. Они лишились 115 000 рабочих часов и около 1 840 евро дохода в среднем на человека.

В апреле европейцы ездят в путешествия на пасхальные каникулы. Потери гидов составили 139 000 рабочих часов и по 2360 евро в месяц в среднем на человека.

Эти данные учитывают только предварительно забронированные туры и экскурсии, но не индивидуальные бронирования или покупки горящих туров в последний момент.

С начала эпидемии в Европе были отменены 94% туров и экскурсий, забронированных до начала сезона, и только 6% были перенесены на более поздние даты или на конец 2020 года.

В большинстве стран Европы правительства предлагают гидам субсидию в 800 евро. Это "значительно ниже заработка гида и не покрывает даже минимальных зарплат на ближайшие месяцы", считают в FEG. По ее даным, до сих пор 92% туристических гидов Европы не получили никакой финансовой поддержки от властей.

Организация призвала власти стран ЕС расширить поддержку гидов, продолжить ее и после отмены карантинных ограничений и разрешить им брать в банках микрокредиты со сниженной процентной ставкой на дальнейшую профессиональную подготовку.

FEG объединяет 27 национальных ассоциаций туристических гидов Европы. Федерация провела исследование влияния карантина на доходы туристического гида, рабочее время и субсидии от государств в течение трех месяцев (с февраля по апрель).