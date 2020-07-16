В Приморье четверо пострадали в аварии с водителем, врезавшимся в крыльцо школы
Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Четыре человека в Приморье пострадали в результате аварии с участием пьяного водителя, врезавшегося в крыльцо школы, сообщила в четверг пресс-служба краевого УМВД.
В Спасском районе Приморского края 39-летний водитель Suzuki Еscudo потерял управление, наехал на металлический забор школы, после чего врезался в школьное крыльцо.
"В результате травмы различной степени тяжести получили четыре человека: водитель и пассажиры автомобиля. Среди пострадавших ребенок - девятилетний мальчик", - говорится в сообщении.
Ребенок не был пристегнут ремнем безопасности и при ударе получил закрытую черепно-мозговую травму.
В момент аварии водитель был пьян. В отношении него возбуждены административные дела за нарушение правил дорожного движения. Также ему предстоит возместить ущерб, причиненный школе.