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В Приморье четверо пострадали в аварии с водителем, врезавшимся в крыльцо школы

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Четыре человека в Приморье пострадали в результате аварии с участием пьяного водителя, врезавшегося в крыльцо школы, сообщила в четверг пресс-служба краевого УМВД.

В Спасском районе Приморского края 39-летний водитель Suzuki Еscudo потерял управление, наехал на металлический забор школы, после чего врезался в школьное крыльцо.

"В результате травмы различной степени тяжести получили четыре человека: водитель и пассажиры автомобиля. Среди пострадавших ребенок - девятилетний мальчик", - говорится в сообщении.

Ребенок не был пристегнут ремнем безопасности и при ударе получил закрытую черепно-мозговую травму.

В момент аварии водитель был пьян. В отношении него возбуждены административные дела за нарушение правил дорожного движения. Также ему предстоит возместить ущерб, причиненный школе.

Приморье

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