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Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для речных круизов и морских прогулок

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор выпустил методические рекомендации по работе судоходных компаний, которые перевозят людей на внутренних водных путях, в условиях пандемии коронавируса, документ опубликован на официальном сайте ведомства в четверг.

Основные требования, которые предъявляются к пассажирам и членам экипажа - это соблюдение социальной дистанции, ношение масок. Региональное управление Роспотребнадзора может принять решение, что члены экипажа допускаются к работе после сдачи теста на COVID-19 не ранее чем за трое суток до выхода в рейс. Допустимое количество пассажиров на борту определяется исходя из возможности соблюдать социальную дистанцию.

Пандемия коронавируса

На судне организуется контроль температуры и самочувствия пассажиров и экипажа. Температуру меряют каждый раз при поднятии на борт, а также два раза в сутки. По громкой связи на судне предусмотрено регулярное напоминание о том, что нужно мыть руки, носить маски и соблюдать социальную дистанцию. На палубах и в рубке наносят 1,5-метровую разметку для соблюдения дистанции. Также в документе даются рекомендации по уборке кают и производственных помещений.

На берегу швартовка вторым бортом не допускается, и потоки пассажиров разных судов пересекаться не должны. При стоянке количество посетителей судна должно быть максимально сокращено, на посетителей распространяются те же требования, что и к экипажу.

Питаться пассажиры должны в каютах, или за каждым должно быть закреплено свое место в столовой, на рейсах короче 4-х часов питание не организуется вообще. Для питья рекомендуют использовать бутилированную воду.

Лиц с признаками заболевания, похожего на COVID-19, изолируют в отдельных каютах, сообщают об этом в судоходную компанию. Если случай коронавируса подтвердится, составляют перечень контактных лиц и уведомляют их о соблюдении режима самоизоляции. Обязанности экипажа должны быть распределены таким образом, чтобы при необходимости заболевшего можно было заменить.

Роспотребнадзор Коронавирус

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