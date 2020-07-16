Российские таможенники нашли 12 кг марихуаны в посылках из США

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники Шереметьевской таможни пресекли попытку переправки в РФ из США крупной партии наркотиков в посылках, сообщили в пресс-бюро Федеральной таможенной службы (ФТС).

Таможенники нашли более 12 кг марихуаны. При получении посылок оперативные сотрудники таможенных органов задержали двух граждан России, отмечается в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

Возбуждено два уголовных дела по статье "Контрабанда группой лиц наркотиков в крупном размере", виновным грозит до 20 лет лишения свободы.