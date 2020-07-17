Депутаты напомнили о необходимости компенсировать вклады времен СССР

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Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Думский комитет по финансовому рынку в очередной раз поднял тему об урегулировании обязательств, помещенных до 20 июня 1991 года на вклады в Сбербанке и до 1 января 1992 года - на вклады в организации госстрахования РФ и госбумаги СССР и РСФСР, сообщил председатель фракции единороссов Сергей Неверов.

Депутаты напомнили об этом в преддверии отчета правительства. По их словам, "из-за отсутствия этих законов и источников финансового обеспечения действие закона "О базовой стоимости необходимого социального набора" с 2003 года ежегодно приостанавливается".

Базовая стоимость используется для определения долговой стоимости одного долгового рубля, на основании которой должно проводиться восстановление сбережений граждан, помещенных до 1991 года на вклады в Сбербанк. Действие закона ежегодно приостанавливается в связи с отсутствием источников финансового обеспечения и федеральных законов, предусматривающих перевод гарантированных сбережений граждан в целевые долговые обязательства России.

В конце 2018 года замминистра финансов Алексей Моисеев сообщал, что комиссия по законодательной деятельности урегулирует проблему. Раскрывать детали готовящегося законопроекта об урегулировании этих долгов перед гражданами он тогда не стал.

Согласно финансово-экономическому обоснованию, которое представляется каждый год в Госдуму, финансовые последствия перевода гарантированных сбережений граждан в целевые долговые обязательства государства в 2020 году оцениваются на уровне 45,4 трлн рублей, в 2021 году - 47,22 трлн рублей, в 2023 году - 49,11 трлн рублей.