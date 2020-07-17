Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:31Заразились
на 17.07В России 759 203+6 406В мире 13 805 296+250 819

Два человека погибли в аварии с военной колонной в Ярославской области

Два человека погибли в аварии с военной колонной в Ярославской области
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Водители автомобилей "Нива" и Hino погибли в ДТП с участием грузовиков военной колонны на трассе М-8 "Холмогоры" в Ярославской области, сообщили "Интерфаксу" в УГИБДД по региону.

"По предварительной информации, погибли два человека: водитель "Нивы" 2000 года рождения и водитель грузовой машины марки Hino 1982 года рождения", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в результате столкновения "Нива" оказалась под грузовиком "Урал", который был в составе военной колонны.

Представитель УГИБДД подчеркнул, что пока рано говорить о причинах аварии, проводится проверка.

Ранее пресс-служба Западного военного округа сообщала, что колонна военной техники одной из воинских частей Западного военного округа двигалась в сопровождении специальных автомобилей Военной автомобильной инспекции. Как утверждается, в ходе движения колонны два частных автомобиля, обгоняя колонну на большой скорости и нарушив правила дорожного движения, вклинились "между большегрузными автомобилями, в результате чего допустили дорожно-транспортное происшествие".

ДТП произошло утром в пятницу на трассе М-8 "Холмогоры" в поселке Петровское Ярославской области. Из-за аварии образовалась многокилометровая пробка в сторону Ярославля.

Холмогоры Ярославская область ДТП Минобороны РФ

Новости по теме

Новости

В Хабаровске снова собрался митинг сторонников Фургала, несмотря на "день тишины"

В Хабаровске снова собрался митинг сторонников Фургала, несмотря на "день тишины"

В офис ФБК пришли с обысками по делу о клевете

ЦБ связал резкий рост "просрочки" в корпоративном портфеле со "доковидными" проблемами

Дело журналиста Ивана Сафронова

Сафронов в "Лефортово" бросил курить и прочел Достоевского

Сафронов в "Лефортово" бросил курить и прочел Достоевского

Синод РПЦ призвал мировое сообщество сохранить особый статус собора Святой Софии

Синод РПЦ призвал мировое сообщество сохранить особый статус собора Святой Софии
Дело журналиста Ивана Сафронова

Чешский знакомый Сафронова отрицает связь со спецслужбами

ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Хабаровске

Экс-министр экологии Татарстана арестован по делу о заказном убийстве

Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

На главной площади Хабаровска появился баннер "Я/Мы просим тишины"

Депутаты напомнили о необходимости компенсировать вклады времен СССР

Депутаты напомнили о необходимости компенсировать вклады времен СССР
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');