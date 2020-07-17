Два человека погибли в аварии с военной колонной в Ярославской области

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Водители автомобилей "Нива" и Hino погибли в ДТП с участием грузовиков военной колонны на трассе М-8 "Холмогоры" в Ярославской области, сообщили "Интерфаксу" в УГИБДД по региону.

"По предварительной информации, погибли два человека: водитель "Нивы" 2000 года рождения и водитель грузовой машины марки Hino 1982 года рождения", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в результате столкновения "Нива" оказалась под грузовиком "Урал", который был в составе военной колонны.

Представитель УГИБДД подчеркнул, что пока рано говорить о причинах аварии, проводится проверка.

Ранее пресс-служба Западного военного округа сообщала, что колонна военной техники одной из воинских частей Западного военного округа двигалась в сопровождении специальных автомобилей Военной автомобильной инспекции. Как утверждается, в ходе движения колонны два частных автомобиля, обгоняя колонну на большой скорости и нарушив правила дорожного движения, вклинились "между большегрузными автомобилями, в результате чего допустили дорожно-транспортное происшествие".

ДТП произошло утром в пятницу на трассе М-8 "Холмогоры" в поселке Петровское Ярославской области. Из-за аварии образовалась многокилометровая пробка в сторону Ярославля.