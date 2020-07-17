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В Кремле заявили о недопустимости попыток ограничения работы журналистов

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - В Кремле считают недопустимыми попытки ограничения работы журналистов, подобные тем, которые якобы имеют место в Приморье, где работникам СМИ от местных властей поступают указания, каким образом нужно освещать митинги в поддержку губернатора Хабаровского Края Сергея Фургала.

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В ходе общения пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова с журналистами его попросили прокомментировать появившуюся в СМИ информацию о том, что в Приморском крае власти разослали журналистам инструкцию с требованием дискредитировать организаторов митингов в поддержку Фургала, запугивать население угрозой коронавируса и напоминать об ответственности за несанкционированные акции.

"Безусловно, мы считаем недопустимыми подобные инструкции", - ответил Песков.

Вместе с тем, он заметил, что "для достоверности информации мы предпочли бы все-таки прочитать какую-то конкретику на этот счет: от кого такие инструкции, кому такие инструкции".

"Это добавило бы убедительности такой информации", - добавил пресс-секретарь президента.

Песков также отрицательно ответил на вопрос, будет ли Кремль заниматься проверкой такой информации.

Одновременно он назвал "передергиванием" утверждения о том, что рекомендации хабаровского Роспотребнадзора вернуть в регионе ограничения, связанные с коронавирусом, имеют под собой политический подтекст.

В этой связи Песков выразил обеспокоенность тем, что массовые акции в поддержку Фургала могут привести к росту заболеваемостью коронавирусом.

"Людей много, люди на должном уровне, очевидно, не принимают мер по защите собственного здоровья. Вы знаете, что проходит от шести до четырнадцати суток, и все последствия проявляются наружу", - пояснил он.

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Хабаровский край

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