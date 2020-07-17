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Власти Хабаровского края задумались о возвращении COVID-ограничений на фоне протестов

Власти Хабаровского края задумались о возвращении COVID-ограничений на фоне протестов
Митинг в Хабаровске в поддержку арестованного Сергея Фургала
Фото: Reuters

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Возвращение к ограничительным мерам рассматривают власти Хабаровского края в связи с ростом заражения коронавирусной инфекции в регионе.

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"В Хабаровском крае складывается тяжелая ситуация с распространением коронавирусной инфекции. За минувшие сутки заболели 119 человек. Это самый большой показатель на Дальнем Востоке. Власти региона рассматривают возможность возврата к ограничительным мероприятиям, которые ранее были отменены", - сообщает в пятницу пресс-служба правительства края.

В частности, могут быть снова закрыты прогулочные зоны и торговые центры.

Количество зараженных COVID-19 приблизилось к шести тысячам человек. За сутки скончались еще двое пациентов. Всего зарегистрировано 46 летальных исходов. Около 60 человек находятся в тяжелом состоянии. При этом, почти 90% коечного фонда в Хабаровске, предназначенного для пациентов с коронавирусом, уже заняты.

Местных жителей просят соблюдать санитарные правила и воздержаться от посещения мероприятий с большим скоплением людей.

Как сообщалось, в Хабаровске с 10 июля продолжаются массовые уличные акции в поддержку арестованного губернатора края Сергея Фургала. Самый масштабный митинг прошел 11 июля. По данным полиции, на него собрались от 10 до 12 тысяч человек.

Глава региона Фургал был задержан 9 июля в Хабаровске и доставлен в Москву. Басманный суд Москвы 10 июля арестовал его до 9 сентября. Губернатору предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 33 и пп. "б", "ж", "з" ч. 2 ст. 105; ч. 3 ст. 33, пп. "а", "б", "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, организация убийств).

Сам Фургал все обвинения отвергает и настаивает на своей непричастности к преступлениям. Его адвокат Борис Кожемякин заявил накануне, что его подзащитный благодарен людям за поддержку, но не одобряет массовых выступлений.

Акция в поддержку Фургала в Хабаровске

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Хабаровский край коронавирус

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