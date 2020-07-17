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ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Хабаровске

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании выходца из одной из центральноазиатских республик, собиравшегося совершить теракт в Хабаровске.

"Задержан гражданин одной из центральноазиатских республик 1988 года рождения, планировавший по указанию главарей международных террористов совершение террористического акта с применением зажигательных устройств в местах массового скопления людей", - сказали "Интерфаксу" в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

После теракта мужчина, по данным ФСБ, планировал уехать на Ближний Восток в зону боевых действий для участия в деятельности террористических группировок.

У задержанного изъяты готовые к применению бутылки с зажигательной смесью, холодное оружие и флаг международной террористической организации. "В телефоне задержанного обнаружена видеозапись его так называемой присяги главарям террористов и переписка с обсуждением планируемого теракта", - отметили в ЦОС.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 30 и ч.1 ст. 205 (приготовление к теракту) УК РФ, задержанный арестован.

Хабаровск ФСБ

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