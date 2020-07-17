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Что произошло за день: пятница, 17 июля

Смертельное ДТП с военной колонной под Ярославлем, очередной митинг в Хабаровске и посвящение столетнего британского ветерана в рыцари

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Снижение реальных доходов населения РФ во II квартале стало рекордным с 1999 года. В годовом сравнении падение составило 8% после роста, по уточненным данным, на 1,2% в I квартале 2020 года. Уровень бедности в РФ в I квартале снизился на 1,7% по сравнению с прошлым годом, но вырос на 3,4% к IV кварталу 2019 года.

- В России за сутки зафиксированы 6 406 новых случаев COVID-19. Общее число случаев заражения достигло 759 203, лечение продолжают 207 707 пациентов. В Москве число новых заболевших за неделю сократилось на 10%: за сутки подтверждены 575 случаев болезни.

- В Хабаровске снова прошел митинг в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала. Акция была малочисленной, так как ранее было принято решение сделать пятницу "днем тишины" перед субботними протестами. Власти Хабаровского края предупредили о возможном возвращении COVID-ограничений. Между тем ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Хабаровске в местах скопления людей.

- Чешский знакомый Ивана Сафронова отверг связь со спецслужбами. Бывший корреспондент газеты Lidove noviny Мартин Лариш заявил "Русской службе Би-би-си", что в 2012 году познакомился с Сафроновым, которого сейчас обвиняют в сотрудничестве с чешской разведкой. Однако он подчеркнул, что никогда не имел доступа к секретным данным.

- С Алексея Навального взяли подписку о невыезде. Об этом оппозиционер заявил после допроса по уголовному делу о клевете в отношении ветерана Игната Артеменко. Позднее стало известно об обыске в офисе Фонда борьбы с коррупцией.

- Два человека погибли в аварии с военными автомобилями в Ярославской области. Это водители частных машин "Нива" и Hino, которые попытались вклиниться в военную колонну во время движения по трассе М-8 "Холмогоры" в поселке Петровское. В результате обе машины оказались зажаты, "Ниву" смяло под колесами грузовика "Урал".

- Елизавета II посвятила столетнего ветерана в рыцари. Томас Мур стал известен после того, как организовал благотворительную акцию и собрал более 32 миллионов фунтов стерлингов в пользу Национальной службы здравоохранения Великобритании, пройдя с ходунками сто кругов во дворе своего дома.

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