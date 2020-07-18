Лесные пожары в ХМАО достигли площади в 13 тысяч гектар

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Лес на площади свыше 13 тыс. га горит в Ханты-Мансийском автономном округе, за сутки обнаружено восемь новых природных пожаров площадью более 1,9 тыс. га, сообщает правительство региона со ссылкой на департамент недропользования.

"Действует 27 лесных пожаров на территории Кондинского, Няксимвольского, Октябрьского, Самаровского, Советского и Урайского лесничеств площадью 13452,10 га", - говорится в сообщении.

На данный момент, локализовано четыре лесных пожара площадью более 1 тыс. га.

Всего с начала пожароопасного сезона в автономном округе зафиксировано 218 лесных пожаров общей площадью свыше 22,5 тыс. га. Большинство возгораний произошло из-за гроз.

Из-за пожаров в лесах ХМАО был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера.