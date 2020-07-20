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В Минприроды заявили о сгоревших с начала года 1,2 млн га лесов

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - В России с начала года пожары уничтожили 1,2 млн га леса, это на четверть меньше чем год назад, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко. По ее данным, в стране произошло больше 9000 лесных пожаров.

На Дальний Восток приходится около 80% всех лесных пожаров, добавила она. Самая острая ситуация сейчас складывается в Якутии, Красноярском крае и Ханты-Мансийском автономном округе.

В этом году из-за аномальной теплой малоснежной зимы и ранней и сухой весны пожарный сезон начался очень рано. Чиновница отметила, что "благодаря слаженной работе федеральных и региональных служб по борьбе с пожарами угроза жизни людей и объектам экономики отсутствует, лесопожарным силам удается оперативно ликвидировать возгорания".

Виктория Абрамченко Дальний Восток Якутия Красноярский край ХМАО

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