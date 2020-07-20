Три борта задействуют в поисках пропавшего в Бурятии самолета

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Два воздушных судна вылетели на поиски переставшего выходить на связь самолета на территории Бурятии, еще один борт готовится к вылету, сообщили агентству "Интерфакс" в центре управления в кризисных ситуациях МЧС России по республике.

"Два борта вылетели, еще один собирается. Два из Иркутска, один из Бурятии должен вылететь", - сказал собеседник агентства.

В авиакомпании "Феникс", чей самолет перестал выходить на связь, со своей стороны не стали комментировать исчезновение борта. "Мы не даем интервью", - заявили агентству.

Ранее сообщалось, что самолет Ан-2 авиакомпании "Феникс" не вышел на связь в Бурятии.

По данным регионального управления МЧС, на борту воздушного судна шесть человек, из них двое - экипаж, четверо - пассажиры. Ан-2 совершил взлет из поселка Кырен в Бурятии, точный маршрут следования неизвестен, возможно, он находится в Иркутской области. Данный самолет совершал полет (предварительно) по химической обработке полей, без одобренной заявки.

Также сообщалось, что из аэропорта Иркутска на поиски по примерному маршруту Ан-2 вылетел самолет Ан-26 авиакомпании "ИрАэро", в 00:30 (мск) был запланирован вылет Ан-2 авиакомпания "Феникс" из поселка Кырен, для поиска борта по примерному маршруту.

В свою очередь информированный источник сообщил "Интерфаксу", что самолет, возможно, совершил жесткую посадку в Иркутской области. "Мог совершить жесткую или аварийную посадку", - сказал источник.

Судьба людей на борту неизвестна.

Авиакомпания "Феникс" основана в 2011 году на базе летно-технического отряда аэропорта Ачинска. Парк воздушных судов состоит из самолетов Ан-2 и Ан-2МС (с турбовинтовым двигателем). Фирма специализируется на поисково-съемочных и аэросъемочных полетах, авиационно-химических и лесоавиационных работах, санитарных рейсах.