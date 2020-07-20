Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:48Заразились
на 19.07В России 771 546+6 109В мире 14 288 689+233 390

Три борта задействуют в поисках пропавшего в Бурятии самолета

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Два воздушных судна вылетели на поиски переставшего выходить на связь самолета на территории Бурятии, еще один борт готовится к вылету, сообщили агентству "Интерфакс" в центре управления в кризисных ситуациях МЧС России по республике.

"Два борта вылетели, еще один собирается. Два из Иркутска, один из Бурятии должен вылететь", - сказал собеседник агентства.

В авиакомпании "Феникс", чей самолет перестал выходить на связь, со своей стороны не стали комментировать исчезновение борта. "Мы не даем интервью", - заявили агентству.

Ранее сообщалось, что самолет Ан-2 авиакомпании "Феникс" не вышел на связь в Бурятии.

По данным регионального управления МЧС, на борту воздушного судна шесть человек, из них двое - экипаж, четверо - пассажиры. Ан-2 совершил взлет из поселка Кырен в Бурятии, точный маршрут следования неизвестен, возможно, он находится в Иркутской области. Данный самолет совершал полет (предварительно) по химической обработке полей, без одобренной заявки.

В РоссииВылет переставшего выходить на связь Ан-2 не согласовывали с властямиВылет переставшего выходить на связь Ан-2 не согласовывали с властямиЧитать подробнее

Также сообщалось, что из аэропорта Иркутска на поиски по примерному маршруту Ан-2 вылетел самолет Ан-26 авиакомпании "ИрАэро", в 00:30 (мск) был запланирован вылет Ан-2 авиакомпания "Феникс" из поселка Кырен, для поиска борта по примерному маршруту.

В свою очередь информированный источник сообщил "Интерфаксу", что самолет, возможно, совершил жесткую посадку в Иркутской области. "Мог совершить жесткую или аварийную посадку", - сказал источник.

Судьба людей на борту неизвестна.

Авиакомпания "Феникс" основана в 2011 году на базе летно-технического отряда аэропорта Ачинска. Парк воздушных судов состоит из самолетов Ан-2 и Ан-2МС (с турбовинтовым двигателем). Фирма специализируется на поисково-съемочных и аэросъемочных полетах, авиационно-химических и лесоавиационных работах, санитарных рейсах.

Иркутская область Бурятия

Новости по теме

Новости

Пассажирами пропавшего в Бурятии Ан-2 были пилоты других самолетов

Росстат сообщил о снижении уровня бедности на 1,5 п.п. в I квартале 2020 года

Росстат сообщил о снижении уровня бедности на 1,5 п.п. в I квартале 2020 года

Вылет переставшего выходить на связь Ан-2 не согласовывали с властями

Вылет переставшего выходить на связь Ан-2 не согласовывали с властями

В МЧС подтвердили потерю связи с Ан-2 с шестью людьми на борту в Бурятии

Ан-2 с шестью людьми на борту перестал выходить на связь

Что произошло за день: воскресенье, 19 июля

Возбуждено дело о нападении на дом экс-директора "Ростсельмаша"

Экс-директор "Ростсельмаша" попал в больницу после нападения на его дом

Роспотребнадзор решил запретить общепиту брать с клиентов чаевые без их согласия

При нападении на дом экс-директора завода "Ростсельмаш" убили его сестру

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');