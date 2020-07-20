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Безработица в РФ в июне выросла до восьмилетнего максимума

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Общая численность безработных в России в июне 2020 года увеличилась по сравнению с маем на 93 тыс. человек и составила 4 млн 606 тыс. человек, следует из опубликованных в пятницу предварительных данных Росстата.

Уровень безработицы в июне вырос до 6,2% с 6,1% в мае, 5,8% в апреле и 4,7% в марте. Последний раз уровень безработицы в РФ превышал 6% в марте 2012 года (тогда равнялся 6,5%), ровно 6% он составлял в марте 2016 года и январе 2013 года.

В августе 2019 года показатель уровня безработицы в РФ был минимальным за всю историю наблюдений с 1991 года - 4,3%.

Численность официально зарегистрированных безработных в июне выросла до 2 млн 787 тыс. человек с 2 млн 143 тыс. человек в мае, 1 млн 311 тыс. человек в апреле и 727 тыс. в марте.

Росстат

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