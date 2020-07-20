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Ангарский маньяк признался в убийстве еще двух женщин

Ангарский маньяк признался в убийстве еще двух женщин
Михаил Попков
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Бывший милиционер из Ангарска Михаил Попков этапирован в Иркутскую область в связи с новыми эпизодами преступлений, сообщает в понедельник управление СКР по региону.

"На допросе следователям СК России осуждённый дал признательные показания в убийствах двух женщин, которые совершил в период с 1995 по 1998 годы в Ангарске. Ранее об этих преступлениях Попков следствию не сообщал", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по одному из эпизодов Попкову уже предъявлено обвинение, по второму эпизоду следователями СК России совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Иркутской области проводятся следственные действия.

В управлении СКР "Интерфаксу" уточнили, что Попков этапирован в Иркутск из Торбеевского централа в Мордовии.

Ранее СК России доказал причастность Попкова к совершению 81 убийства и трёх покушений на убийство женщин. Преступления мужчина совершал в период с 1992 по 2010 годы на территории Иркутской области, за что дважды приговорен к пожизненному заключению. Однако осужден Попков был за убийство 78 женщин, так как по некоторым уголовным делам вышел срок давности.

Иркутская область

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