Социологи выяснили, что коронавирус подорвал доверие россиян к ученым

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Большинство граждан РФ (75%), согласно результатам опроса ВЦИОМ, в той или иной мере склонны доверять оценкам ученых, но это доверие, как считают социологи, носит ограниченный характер на фоне оценок и прогнозов представителей науки по ситуации вокруг COVID-19.

Исследование, результаты которого поступили в понедельник в "Интерфакс", показывает, что полностью оценкам ученых доверяют 12% россиян, скорее доверяют 63% сограждан.

При этом, согласно опросу, максимальный уровень доверия представителям науки отмечен среди респондентов, имеющих высшее или неполное высшее образование (79%).

В свою очередь, 16% опрошенных не доверяют оценкам ученых, и наиболее скептическое отношение демонстрируют респонденты с неполным средним образованием (26%), отмечают социологи. По данным ВЦИОМ, три года назад выводам ученых не доверяли 5% россиян.

На вопрос о том, говорят ли большинство ученых правду, положительно ответили 37% участников опроса, противоположную оценку дали 40% респондентов.

Руководитель департамента исследований ВЦИОМ Степан Львов, комментируя результаты опроса, сказал: "Немногие сегодня готовы безоговорочно доверять ученым, которые в глазах обычных граждан в одночасье превратились из респектабельных интеллектуалов если не в виновников пандемии, то, по крайней мере, в людей, от которых зависело многое для ее предотвращения".

"Неважно, что только часть из них (медики, биологи) имеют реальное отношение к вопросу. Доверять ученым сегодня готовы, но ограниченно. Теперь восстановление репутации зависит от того, будет ли способна современная наука найти вакцину или эффективные лекарства от коронавируса", - сказал Львов, которого цитирует пресс-служба ВЦИОМ.

Всероссийский инициативный опрос был проведен 6 июля среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.