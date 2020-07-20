Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:08Заразились
на 20.07В России 777 486+5 940В мире 14 507 491+218 802

Социологи выяснили, что коронавирус подорвал доверие россиян к ученым

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Большинство граждан РФ (75%), согласно результатам опроса ВЦИОМ, в той или иной мере склонны доверять оценкам ученых, но это доверие, как считают социологи, носит ограниченный характер на фоне оценок и прогнозов представителей науки по ситуации вокруг COVID-19.

Исследование, результаты которого поступили в понедельник в "Интерфакс", показывает, что полностью оценкам ученых доверяют 12% россиян, скорее доверяют 63% сограждан.

При этом, согласно опросу, максимальный уровень доверия представителям науки отмечен среди респондентов, имеющих высшее или неполное высшее образование (79%).

В свою очередь, 16% опрошенных не доверяют оценкам ученых, и наиболее скептическое отношение демонстрируют респонденты с неполным средним образованием (26%), отмечают социологи. По данным ВЦИОМ, три года назад выводам ученых не доверяли 5% россиян.

На вопрос о том, говорят ли большинство ученых правду, положительно ответили 37% участников опроса, противоположную оценку дали 40% респондентов.

Руководитель департамента исследований ВЦИОМ Степан Львов, комментируя результаты опроса, сказал: "Немногие сегодня готовы безоговорочно доверять ученым, которые в глазах обычных граждан в одночасье превратились из респектабельных интеллектуалов если не в виновников пандемии, то, по крайней мере, в людей, от которых зависело многое для ее предотвращения".

"Неважно, что только часть из них (медики, биологи) имеют реальное отношение к вопросу. Доверять ученым сегодня готовы, но ограниченно. Теперь восстановление репутации зависит от того, будет ли способна современная наука найти вакцину или эффективные лекарства от коронавируса", - сказал Львов, которого цитирует пресс-служба ВЦИОМ.

Всероссийский инициативный опрос был проведен 6 июля среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

Хроника 09 января – 20 июля 2020 годаПандемия коронавируса
ВЦИОМ Коронавирус Степан Львов

Новости
Пандемия коронавируса

РФПИ заявил о необходимости вакцинировать от COVID-19 до 50 млн россиян в ближайшее время

РФПИ заявил о необходимости вакцинировать от COVID-19 до 50 млн россиян в ближайшее время

Яркий метеор заметили в небе жители трех городов Иркутской области

На ликвидацию незаконных свалок в 6 регионах РФ выделят свыше 3,5 млрд рублей

На ликвидацию незаконных свалок в 6 регионах РФ выделят свыше 3,5 млрд рублей

Оператор "Пулково" заявил о восстановлении внутрироссийского трафика на 100%

Учителя и репетиторы нашли "вызовы и провокации" в спорных заданиях ЕГЭ по химии

Учителя и репетиторы нашли "вызовы и провокации" в спорных заданиях ЕГЭ по химии
Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено менее шести тысяч новых заболевших коронавирусом

В России за сутки выявлено менее шести тысяч новых заболевших коронавирусом
Пандемия коронавируса

Российские медики опровергли тайную вакцинацию представителей элиты от коронавируса

Российские медики опровергли тайную вакцинацию представителей элиты от коронавируса

"Ъ" рассказал о "подпольных" поездках россиян в Турцию через Белоруссию

Пандемия коронавируса

Роспотребнадзор изучит ситуацию с COVID-19 среди ВИЧ-инфицированных

Ангарский маньяк признался в убийстве еще двух женщин

Ангарский маньяк признался в убийстве еще двух женщин
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');