На трассе "Таврида" открыли все четыре полосы от Керчи до Симферополя

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Рабочее движение запущено в понедельник еще по двум полосам трассы "Таврида" в Крыму на участке от Белогорска до Симферополя. Таким образом, для автомобилей открыты все четыре полосы строящейся дороги.

"С открытием движения по этому участку водители могут проехать по четырем полосам "Тавриды" от Керчи до Симферополя", - сообщается в telegram-канале проекта.

Пресс-секретарь крымского строительного управления АО "ВАД" (генподрядчик строительства "Тавриды") Григорий Назаров уточнил "Интерфаксу", что протяженность открытого участка составляет 27,5 км.

Как отмечается в сообщении, открытие всех четырех полос на этом участке позволит ликвидировать пробки на подъезде к столице республики, через которую идут туристические потоки на южный берег Крыма.

Максимальная скорость движения транспорта на этом участке увеличена с 60 до 90 км в час, за исключением четырех мест, где открыты временные наземные пешеходные переходы.

Как сообщалось, рабочее движение по четырем полосам "Тавриды" от Керчи до Белогорска протяженностью 155 км было открыто 30 июня.

"Таврида" пройдет от Крымского моста в Керчи на востоке полуострова до Севастополя. Стоимость семи участков проекта общей длиной 250,7 км оценивалась изначально в 149,3 млрд рублей. В декабре 2019 года, согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", заключен контракт на дополнительные работы почти на 680 млн рублей (они касаются путепровода в районе симферопольской Мазанки и установки плиты над найденной во время стройки летом 2018 года древней пещеры). Таким образом, семь участков стоят около 150 млрд рублей.

Движение по двум полосам "Тавриды" – на участке протяженностью 190 км от Керчи до Симферополя в центральной части полуострова – открылось в конце 2018 года. Запуск движения по семи участкам в четырехполосном исполнении от Керчи до Севастополя планируется на сентябрь 2020 года.

Стоимость первой очереди восьмого, севастопольского, участка составляет порядка 9 млрд рублей. Он должен быть сдан до декабря 2021 года.

Компания "ВАД", созданная в 1994 году в Санкт-Петербурге и в январе 2017 года перерегистрированная в Вологде, выбрана единственным исполнителем работ по строительству шоссе.

Трасса "Таврида", которая станет федеральной, строится за счет средств целевой программы развития республики Крым и Севастополя.