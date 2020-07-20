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Сибирские ученые вывели трансгенных мышей для испытания вакцин от коронавируса

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Ученые Института цитологии и генетики (ФИЦ ИЦиГ, Новосибирск) Сибирского отделения РАН создали генетическую линию лабораторных мышей, восприимчивых к заражению COVID-19 и пригодных для испытания вакцин и лекарственных препаратов для борьбы с ним, сообщила пресс-служба ИЦиГ.

О результатах работы сотрудники института рассказали министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову, посетившему ИЦиГ в понедельник в ходе поездки в Новосибирск.

"По схожему алгоритму мы можем быстро обеспечивать генетическими моделями проведение испытаний лекарственных препаратов и в случае возникновения других эпидемиологических угроз", - подчеркнул научный руководитель ИЦиГ, академик РАН Алексей Кочетов.

О разработке сибирскими учеными трансгенных мышей для исследований новой коронавирусной инфекции в мае сообщил заведующий лабораторией развития ИЦиГ Нариман Баттулин. Он уточнил, что для проведения исследований противовирусных препаратов и вакцин мышей нужно много, поэтому будут применяться методы ЭКО, и самец мыши будет "счастливым отцом тысячи мышат".

По его словам, с помощью генной инженерии в геном мышей будут внесены изменения, в результате чего клетки грызунов получат белок, восприимчивый к коронавирусу, обычные мыши им не заражаются.

Баттулин отметил, что в мире есть линии мышей, восприимчивых к вирусу атипичной пневмонии 2003 года. Но в условиях пандемии доступ к ним затруднен, поэтому оказалось проще создать генетическую линию заново.

Хроника 09 января – 20 июля 2020 годаПандемия коронавируса
ИЦиГ Новосибирск РАН Алексей Кочетов Нариман Баттулин

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