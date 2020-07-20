Сессия Госдумы завершится досрочно

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Госдума РФ завершит работу весенней сессии в среду, 22 июля, а не 23 июля, сообщил в понедельник глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.

"На Совете Думы принято решение о том, чтобы очень плотно поработать завтра и послезавтра и завершить работу сессии послезавтра, в среду, 22 числа", - сказал Макаров на заседании комитета.

Депутат добавил, что итоговые выступления руководителей думских фракций и спикера палаты Вячеслава Володина запланированы после отчета премьер-министра Михаила Мишустина.

22 июля в Госдуме Мишустин представит отчет правительства за 2019 год.

График работы Думы предусматривал окончание работы весенней сессии 23 июля.