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ФСИН начала проверку после смерти заключенного в пермской колонии

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Осужденный, отбывающий наказание в исправительной колонии №40 в Пермском крае, попытался свести счеты с жизнью, врачам не удалось его спасти. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСИН во вторник.

"19 июля в одной из камер ИК-40 ГУФСИН России по Пермскому краю был обнаружен осужденный 1987 года рождения, совершивший попытку акта суицида", - сказали в пресс-службе.

Медики колонии провели все необходимые реанимационные мероприятия, но до приезда врачей скорой помощи осужденный скончался.

"При осмотре тела следов насильственной смерти не обнаружено, в камере осужденный находился один", - отмечает пресс-служба.

По данным ведомства, мужчина был ранее неоднократно судим за тяжкие и особо тяжкие преступления.

По данному факту управление проводит служебное расследование, материалы переданы следователям.

Основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин сообщил в фейсбуке, что погибшему 32-летнему Юрию Пивоварову оставалось 10 дней до освобождения из колонии, он отсидел семь лет за хищение 6 800 рублей и за оскорбление полицейского.

По данным Осечкина, у заключенного были неприязненные отношения с сотрудниками колонии. На его теле были обнаружены следы избиения и ссадины.

Официальным подтверждением этой информации агентство не располагает.

ФСИН Пермский край

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