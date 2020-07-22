В Подмосковье бешеная волчица забежала в поселок и напала на двух женщин

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - В Шатурском округе волчица напала на двух женщин в поселке Бабынино, им потребовалась медицинская помощь. Об этом сообщила администрации Шатуры. Впоследствии оказалось, что волчица была бешеной.

По данным главного ветврача Шатурской ветеринарной станции Василия Насонова, волчица забежала на один из участков и напала на хозяек - мать и дочь. Они загнали ее в дом и вызвали скорую помощь, ветеринаров и представителей местного общества охотников и рыболовов.

Волчицу застрелил егерь.

Предедатель Шатурского общества охотников и рыболовов Василий Тарасов назвал поведение волчицы нетипичным, поскольку волки ведут себя очень скрытно. Он предположил, что волчица могла быть больной.

Труп направили в лабораторию для проверки на бешенство. В администрации "Шатуры" "Интерфаксу" сказали, что анализ оказался положительным, теперь в округе будут вводить карантин.

В администрации Шатуры напомнили, что в городском округе дважды в год диких животных прививают, раскладывая вакцину в приманке в лесах вокруг населенных пунктов и свалок.