Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:37Заразились
на 22.07В России 789 190+5 862В мире 14 947 428+239 468

В Подмосковье бешеная волчица забежала в поселок и напала на двух женщин

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - В Шатурском округе волчица напала на двух женщин в поселке Бабынино, им потребовалась медицинская помощь. Об этом сообщила администрации Шатуры. Впоследствии оказалось, что волчица была бешеной.

По данным главного ветврача Шатурской ветеринарной станции Василия Насонова, волчица забежала на один из участков и напала на хозяек - мать и дочь. Они загнали ее в дом и вызвали скорую помощь, ветеринаров и представителей местного общества охотников и рыболовов.

Волчицу застрелил егерь.

Предедатель Шатурского общества охотников и рыболовов Василий Тарасов назвал поведение волчицы нетипичным, поскольку волки ведут себя очень скрытно. Он предположил, что волчица могла быть больной.

Труп направили в лабораторию для проверки на бешенство. В администрации "Шатуры" "Интерфаксу" сказали, что анализ оказался положительным, теперь в округе будут вводить карантин.

В администрации Шатуры напомнили, что в городском округе дважды в год диких животных прививают, раскладывая вакцину в приманке в лесах вокруг населенных пунктов и свалок.

Шатура Московская область Бабынино

Новости по теме

Новости

Мишустин пообещал туристам до 15 тысяч рублей за поездки по РФ

Мишустин пообещал туристам до 15 тысяч рублей за поездки по РФ

Половина россиян недовольны своей жизнью

Мишустин заявил, что COVID-19 выявил проблемные последствия оптимизации здравоохранения

Пандемия коронавируса

В России за сутки COVID-19 заболели 5862 человека

В России за сутки COVID-19 заболели 5862 человека

Мишустин назвал борьбу с бедностью первостепенной задачей правительства

Мишустин назвал борьбу с бедностью первостепенной задачей правительства

Минюст включил в реестр нежелательных еще семь зарубежных НПО

Умер болевший COVID-19 главный внештатный анестезиолог-реаниматолог Ростовской области

Умер болевший COVID-19 главный внештатный анестезиолог-реаниматолог Ростовской области

В ЕСПЧ поступили 483 жалобы на задержания на прошлогодних акциях в Москве

Якутский шаман Габышев выписан из психдиспансера

Что случилось этой ночью: среда, 22 июля

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');