Единороссы предложили обязать родителей содержать совершеннолетних детей до окончания школы

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Депутаты-единороссы внесли в Госдуму поправки об обязанности родителей содержать совершеннолетних и трудоспособных детей, пока те не окончат школу.

В законопроекте № 993413-7 речь идет в том числе и о выплате алиментов. Сейчас Семейный кодекс дает право на алименты от родителей только совершеннолетним нетрудоспособным детям.

В пояснительной записке к проекту говорится, что есть дети, которым исполняется 18 лет в 10-11 классах школы. Формально они не имеют права на поддержку родителей, но, как правило, не могут одновременно работать и учиться в школе.

Среди авторов законопроекта - лидер фракции в Госдуме Сергей Неверов, председатель комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева.