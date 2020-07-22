Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:48Заразились
на 22.07В России 789 190+5 862В мире 14 947 428+239 468

Единороссы предложили обязать родителей содержать совершеннолетних детей до окончания школы

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Депутаты-единороссы внесли в Госдуму поправки об обязанности родителей содержать совершеннолетних и трудоспособных детей, пока те не окончат школу.

В законопроекте № 993413-7 речь идет в том числе и о выплате алиментов. Сейчас Семейный кодекс дает право на алименты от родителей только совершеннолетним нетрудоспособным детям.

В пояснительной записке к проекту говорится, что есть дети, которым исполняется 18 лет в 10-11 классах школы. Формально они не имеют права на поддержку родителей, но, как правило, не могут одновременно работать и учиться в школе.

Среди авторов законопроекта - лидер фракции в Госдуме Сергей Неверов, председатель комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева.

Госдума Единая Россия Семейный кодекс Сергей Неверов Тамара Плетнева

Новости

Первый канал сообщил о нападении на свою съемочную группу в Портленде

В главном храме Вооруженных сил прошло первое венчание

В главном храме Вооруженных сил прошло первое венчание

Суд арестовал имущество экс-руководства банка "Югра" на 21,5 млрд рублей

Мишустин допустил "нормальный" формат 1 сентября для учащихся

Мишустин допустил "нормальный" формат 1 сентября для учащихся

Мишустин пообещал туристам до 15 тысяч рублей за поездки по РФ

Мишустин пообещал туристам до 15 тысяч рублей за поездки по РФ

Половина россиян недовольны своей жизнью

Пандемия коронавируса

Мишустин заявил, что COVID-19 выявил проблемные последствия оптимизации здравоохранения

Пандемия коронавируса

В России за сутки COVID-19 заболели 5862 человека

В России за сутки COVID-19 заболели 5862 человека

Мишустин назвал борьбу с бедностью первостепенной задачей правительства

Мишустин назвал борьбу с бедностью первостепенной задачей правительства

Минюст включил в реестр нежелательных еще семь зарубежных НПО

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');