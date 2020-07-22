В АТОР заявили, что лишь 30% ранее выезжавших за рубеж туристов ждут открытия границ

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Лишь 30% ранее выезжавших за рубеж российских туристов ждут открытия границ, остальные выбирают маршруты внутри России, сообщила в среду исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Произошло не полное перераспределение выездного потока. Есть категория туристов, процентов 30 от выездного потока, которые ждут сентября-октября (когда могут открыться границы - ИФ), и не переориентировались", - сказала Ломидзе на онлайн-конференции, организованной школой управления "Сколково".

"Мы видим, что остальные выездные туристы переориентируются на внутренний туризм. За счет них заняты самые дорогие объекты во всех регионах - пятизвездочные гостиницы стоимостью от 30 до 70 тыс. рублей в сутки с соответствующим сервисом, инфраструктурой, возможностями досуга плюс-минус совпадающими с ожиданиями таких туристов", - отметила исполнительный директор АТОР.

По ее словам, именно в этом сегменте, где сервис соответствует ожиданиям туристов, они могут стать возвратными. В других сегментах, дешевом и среднем, ситуация может быть хуже.

"Когда мы говорим о более бюджетной категории потребителей, начинаются вопросы. Это индивидуальная история: смотря, что выбрали, в каком городе, в какой период, что происходило вокруг. Один и тот же объект в разное время года может произвести разное впечатление", - сказала эксперт.

"Одна из характерных черт нашего сервиса - нестабильность, у нас нет стандартов стабильного сервиса. Столкновение с этой нестабильностью даже на хорошем курорте в хорошей частной гостинице - может быть в какой-то момент перегруз, нахамили, недоубрали - и впечатление испорчено и нет возвратного туриста", - пояснила исполнительный директор АТОР.

По мнению Ломидзе, в этой категории, тем не менее, есть шанс, что часть туристов станут возвратными. "В низкой ценовой категории вероятность возвратов мала, недовольных, как правило, много бывает. Но, все равно, есть часть туристов, которые даже будучи недовольны сервисом, вернутся, потому что какие-то другие возможности им будут не по карману", - добавила она.

Россия с конца марта прекратила авиасообщение с зарубежными странами, за исключением вывозных рейсов. Пока неясно, когда оно будет возобновлено.