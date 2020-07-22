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ФСБ ликвидировала четырех боевиков ИГ, готовивших теракт в Кабардино-Балкарии

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - ФСБ сообщает о пресечении подготовки теракта в отношении сотрудников правоохранительных органов в Кабардино-Балкарии. Планировавшие его боевики запрещенной в РФ организации ИГ ("Исламское государство") уничтожены в бою.

В спецслужбе отметили, что по месту их конспиративного проживания в Нальчике найдено готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты для изготовления взрывчатых веществ. Кроме этого, нашли средства связи, содержащие переписку с боевиками ИГ с обсуждением планируемого теракта.

Отмечается, что в результате разведывательно-поисковых мероприятий четверо разыскиваемых боевиков были обнаружены в горно-лесистой местности Чегемского района КБР. При задержании террористы оказали вооруженное сопротивление и "получили ранения, несовместимые с жизнью", заявили в ФСБ.

На месте боестолкновения с боевиками сотрудники спецслужб нашли автомат, карабин, два пистолета и боеприпасы.

Следственным подразделением территориального органа безопасности рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 205 (террористический акт) и статье 223 (незаконное изготовление оружия) УК РФ.

Кабардино-Балкария ФСБ ИГ

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