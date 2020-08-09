Air France стала третьей авиакомпанией, возобновившей рейсы в Грузию

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Авиакомпания Air France в субботу вечером возобновила регулярные рейсы в направлении Грузии, приостановленные более четырех месяцев назад из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Как сообщили "Интерфаксу" в Тбилисском международном аэропорту, самолет Air France Airbus A320 доставил из Парижа в грузинскую столицу 178 пассажиров, а на рассвете воскресенья выполнит рейс в обратном направлении.

Регулярные полеты по маршруту Париж-Тбилиси-Париж авиакомпания будет выполнять с частотой два раза в неделю: из Парижа в Тбилиси по средам и субботам, а из Тбилиси в Париж - по четвергам и воскресеньям.

Франция - одна из пяти стран, с которыми правительство Грузии договорилось о снятии ограничений на регулярное авиасообщение. Со 2 августа полеты из Германии в Грузию по маршруту Мюнхен-Тбилиси-Мюнхен возобновила авиакомпания Lufthansa, а с 5 августа регулярные рейсы по маршруту Рига-Тбилиси-Рига начала выполнять представленная в трех странах Балтии авиакомпания AirBaltic.

В Грузии для визитеров из Германии, Франции, Латвии, Литвы и Эстонии установлены следующие условия - по прибытии они должны лишь заполнить специальную электронную анкету, в которой должны указать историю поездок за последние 14 дней, а также где именно они будут находиться в Грузии и их контактные телефоны.

Из-за пандемии COVID-19 регулярное воздушное сообщение Грузии с другими странами полностью было приостановлено с 21 марта. Можно перевозить только грузы, также страна принимает граждан Грузии, которые намерены вернуться на родину, для этого осуществляются чартерные рейсы.

22 июля Агентство гражданской авиации Грузии, учитывая эпидемиологическую ситуацию в стране и мире, продлило до 1 сентября ограничение на выполнение международных регулярных авиарейсов, которые планировалось поэтапно возобновить с 1 августа. Исключение было сделано только на полеты в Париж, Мюнхен и Ригу.

По последним данным, в Грузии зафиксировано 1 216 зараженных COVID-19, из них выздоровели 996, скончались 17 человек. Под наблюдением врачей в стационарах остаются 250 пациентов, в режиме карантина находятся 7 068 человек.