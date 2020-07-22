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Против двоих самарских полицейских возбудили дело за избиение гражданина Узбекистана

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Приволжское следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовные дела в отношении двух сотрудников транспортной полиции, подозреваемых в избиении человека на железнодорожном вокзале в Самаре. Об этом сообщается на сайте транспортной прокуратуры региона.

Инцидент произошел 15 июля.

Сотрудникам полиции предъявили обвинения и избрали меры пресечения в виде заключения под стражу и подписки о невыезде.

Дело возбуждено по пункту "а" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия или с угрозой его применения). Фигурантами стали сотрудники Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте.

Отмечается, что в адрес руководства транспортной полиции готовится представление об усилении ведомственного контроля за работой подчиненных.

В настоящее время оба сотрудника полиции уволены. Их руководители привлечены к дисциплинарной ответственности.

Расследование уголовного дела находится на контроле руководства СКР.

Как сообщил источник, знакомый с ситуацией, конфликт произошел в ходе проверки документов.

"Сотрудники транспортной полиции потребовали предъявить документы у уроженца республики Узбекистан. По неизвестным причинам, один из полицейских ударил потерпевшего", - сказал он.

СКР МВД Самара

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