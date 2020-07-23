В нескольких регионах РФ задержали более 20 террористов

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Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Более 20 членов запрещенной в РФ террористической организации "Исламское движение Узбекистана", занимавшихся вербовкой и переправкой людей в зоны боевых действий, а также финансированием боевиков в Сирии, задержаны в ходе масштабной межрегиональной спецоперации, сообщили в четверг "Интерфаксу" в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Сотрудники ФСБ вместе с сотрудниками МВД и Росгвардии задержали в Москве, Новосибирске и Красноярском крае 22 человека из числа главарей и рядовых участников "Исламского движения Узбекистана" (организация запрещена в России решением Верховного суда РФ в 2003 году), заявили в ЦОС.

По данным ФСБ, члены ячейки призывали к совершению преступлений террористического характера, осуществляли вербовку и переправку рекрутов в зоны боевых действий, финансирование членов террористической структуры, находящихся в Сирии.

При задержании у них были изъяты запрещенная религиозная литература, пропагандистские видеоматериалы, а также фальшивые паспорта, которые использовались для противоправной деятельности, заявили в ЦОС.