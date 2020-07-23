Эксперт заявил об окончании "коронавирусного" ажиотажа вокруг гречки

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Ажиотажный спрос на гречку, возникший в период пандемии, закончился, уровень ее производства в Алтайском крае (основной регион-производитель гречки в РФ) вернулся к показателям марта 2020 года, сообщил начальник регионального управления по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Александр Большаков на пресс-конференции в четверг.

"Во время ажиотажного спроса и нагнетенной обстановки население массово начало скупать гречку. В период пандемии большинство семей создали себе годовые запасы по гречке. Через два месяца все пришло в норму, и сейчас мы производим столько гречки, сколько и в марте текущего года. Запасов больших предприятия не имеют", - сказал Большаков.

Он отметил, что в настоящее время предприятия работают по заявкам торговых сетей. "По сырью до нового урожая предприятия обеспечены. Работа вернулась в плановый режим: потребности края мы перекроем, так же как и потребности торговых сетей в целом по России. Ближе к осени мы увидим увеличение объемов переработки гречихи", - сказал Большаков.

Он также указал на ежегодное снижение производства колбасных изделий и хлеба. Большаков считает, что колбаса и хлеб пользуются все меньшей популярностью покупателей из-за пропаганды здорового образа жизни и стремления к употреблению меньшего количества калорий. Однако, по словам Большакова, это компенсируется увеличением производства куриного мяса и полуфабрикатов.